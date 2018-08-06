Destekleme kursları

Kursları ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilgililerden bilgi aldı, kursa devam eden öğrencilerle sohbet etti. Yazıcı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının devam ettiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Destekleme ve Yetiştirme kursları öğrencilerimizin özellikle kazanımları ve yetenekleri doğrultusunda eksiklerini gidermek, yaz tatilinde vakitlerini verimli bir şekilde geçirip, sürekli gelişimlerine katkı sunmak, amaçlı açılmıştır’’ dedi.

Yazıcı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz tatili döneminde, il genelinde toplam 38 okulda kurs açıldığını, 139 öğretmenin görev aldığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Şu an itibariyle Destekle ve Yetiştirme Kurslarına toplam 2 bin 196 öğrenci devam etmektedir. Kurslarda verimliliğin sağlanması için öğrencilerimizin kurslara devam etmeleri ve velilerimizin destek olmaları elzem bir husustur. Yöneticilerimize, kurslarda görev alan meslektaşlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, öğrencilerimize sağlık, esenlik ve başarılar dilerim’’ diye konuştu.