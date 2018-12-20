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Destekleme Kursları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının ortamları, belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleşme durumu, öğrenci katılımı ve memnuniyet durumlarının tespitine yönelik denetlemelerde bulundu.

Destekleme Kursları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının ortamları, belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleşme durumu, öğrenci katılımı ve memnuniyet durumlarının tespitine yönelik denetlemelerde bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Destekleme Kursları devam ediyor

Yazıcı, Yozgat Lisesi ve Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, devam eden kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüştü.

Yazıcı, sınıf ziyaretleri gerçekleştirerek gözlemler yapıp çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yazıcı, ‘’Elde edilemeyen kazanımların tespit edilip, öğrencilerimizin ağırlıklı olarak eksik olduğu konular göz ününde bulundurularak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızda işlenen derslerin içeriğinin bu konulara göre belirlenmesi yararlı olacaktır’’ dedi. 

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