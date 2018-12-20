Destekleme Kursları devam ediyor

Yazıcı, Yozgat Lisesi ve Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, devam eden kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüştü.

Yazıcı, sınıf ziyaretleri gerçekleştirerek gözlemler yapıp çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yazıcı, ‘’Elde edilemeyen kazanımların tespit edilip, öğrencilerimizin ağırlıklı olarak eksik olduğu konular göz ününde bulundurularak Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımızda işlenen derslerin içeriğinin bu konulara göre belirlenmesi yararlı olacaktır’’ dedi.