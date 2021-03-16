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Destekleme Kursları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, hafta sonu öğrencilerin katıldığı Erdoğan Akdağ Fen Lisesi ve Merkez Ortaokulumuzdaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Yazıcı, kurslarda öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

16 Mart 2021 Salı 00:04
Destekleme Kursları devam ediyor

Yazıcı, sınav kaygısı, stresle başa çıkma yöntemleri, sınavlarda soru çözme yöntem ve teknikleri, planlı çalışmanın önemi, sosyal aktivitelerle ilgilenmenin akademik başarıya katkısı, kazanımların davranışa dönüşmesi, salgın sürecinde uyulması gereken kurallardan bahsetti, öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Okulların birimlerini de ziyaret eden Yazıcı, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceledi, okul idarecilerinden bilgi aldı. Yazıcı, okul yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür etti. 

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Destekleme Kursları Devam Ediyor
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