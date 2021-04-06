Destekleme Kursları

Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu ve Halıköy İmam Hatip Ortaokulu 8. ve 12. sınıfları için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Aksoy, ‘’Sevgili öğrencilerimize test çözme teknikleri, planlı çalışmanın önemi, kazanım süreçlerinin takibiyle analizi, sınav kaygısı ve olumsuz etkileri konularında bilgiler verdik. Öğrencilerimizin taleplerini aldık. Fedakârca çalışan okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci, yardımcı personellerimize ve velilerimize bize bu süreçte destek verdikleri için teşekkür ederim’’ dedi.