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Destekleme Kursları

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, devam eden Destekleme Kurslarını ziyaret etti.

06 Nisan 2021 Salı 00:31
Destekleme Kursları

Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu ve Halıköy İmam Hatip Ortaokulu 8. ve 12. sınıfları için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Aksoy, ‘’Sevgili öğrencilerimize test çözme teknikleri, planlı çalışmanın önemi, kazanım süreçlerinin takibiyle analizi, sınav kaygısı ve olumsuz etkileri konularında bilgiler verdik. Öğrencilerimizin taleplerini aldık. Fedakârca çalışan okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci, yardımcı personellerimize ve velilerimize bize bu süreçte destek verdikleri için teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
DESTEKLEME KURSLARI
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