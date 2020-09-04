Destek hizmeti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle çocukların, gençlerin, yetişkinlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin artırılması amacıyla tüm eğitim kademelerine yönelik 'Psikososyal Destek Hizmetleri Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı’ hazırlandığını söyledi. Yazıcı, ‘’Programla, Covid-19 salgın hastalığının öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri azaltılması amaçlanmıştır. Salgın hastalığı sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olunarak, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi verilerek, okul temelli psikososyal destek çalışmaları yapılmaktadır’’ dedi. Yazıcı, bu kapsamda Yozgat il genelinde bulunan rehberlik ve araştırma merkezleri kendi sorumluluk alanlarında bulunan okulların rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarına salgın hastalık döneminde psikoeğitim programı eğitimi verdiklerini kaydetti. Yazıcı, ‘’Bu öğretmenlerimizde kendi okullarındaki öğretmen ve velileri konuyla ilgili bilgilendirmeleri, atılacak adımları ve çözüm önerilerini paylaşmışlardır. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanı olmayan okullarımızın yönetici, öğretmen ve velilerine psikoeğitim programı eğitimleri rehberlik ve araştırma merkezlerince planlanıp uygulanmaktadır. Sağlık ve esenlik dileğiyle emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.