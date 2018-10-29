Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90542
ALTIN
221.625
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1784
EURO
6.3486

Desteğini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Üniversite Öğrencileri için Proje Tasarım ve Stratejik Planlama Teknikleri’ başlıklı seminer verdi.

Desteğini sürdürüyor

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ‘Üniversite Öğrencileri için Proje Tasarım ve Stratejik Planlama Teknikleri’ başlıklı seminer verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
26 Okunma
Desteğini sürdürüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde düzenlenen ve Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam’ın takdim konuşması ile başlayan toplantıya, Fizik Bölümü öğrencileri ile Fizik ve diğer bölümlerden öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tasarımı ve planlama konularında teknik bilgiler yanında, TÜBİTAK destek programları hakkında bilgilerde de verildi. Öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yapacakları çalışmalar ile kendilerini geliştirebileceklerini belirten Prof. Dr. Böyükata, temel bilimlerde yapılacak araştırmalar ile uzun vadede insanlığın yararına olabilecek, rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji alanındaki çalışmaların ülkemizde de yapılabilmesi için katkı verilebileceğini vurguladı. Öğrencilik süresi içerisinde araştırma faaliyetlerine aktif olarak katılanların meslek hayatında da daha başarılı olabileceğinin altını çizdi. Karşılıklı diyaloglar ile sürdürülen toplantıda, katılımcıların sorularına da cevap verildi.

Anahtar Kelimeler:
Desteğini Sürdürüyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
AĞAÇLARA KUŞ YUVASI
AĞAÇLARA KUŞ YUVASI
Müftü, öğrencilere nasihat etti
Müftü, öğrencilere nasihat etti
Eğitimciler, öğrencilerle buluştu
Eğitimciler, öğrencilerle buluştu
Yeşilay’dan tanıtım atağı
Yeşilay’dan tanıtım atağı
Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı
Şehit yakınları ve gaziler unutulmadı
Böyükata, seminer verdi
Böyükata, seminer verdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim