Desteğini sürdürüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde düzenlenen ve Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kam’ın takdim konuşması ile başlayan toplantıya, Fizik Bölümü öğrencileri ile Fizik ve diğer bölümlerden öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tasarımı ve planlama konularında teknik bilgiler yanında, TÜBİTAK destek programları hakkında bilgilerde de verildi. Öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yapacakları çalışmalar ile kendilerini geliştirebileceklerini belirten Prof. Dr. Böyükata, temel bilimlerde yapılacak araştırmalar ile uzun vadede insanlığın yararına olabilecek, rekabet gücü yüksek, ileri teknoloji alanındaki çalışmaların ülkemizde de yapılabilmesi için katkı verilebileceğini vurguladı. Öğrencilik süresi içerisinde araştırma faaliyetlerine aktif olarak katılanların meslek hayatında da daha başarılı olabileceğinin altını çizdi. Karşılıklı diyaloglar ile sürdürülen toplantıda, katılımcıların sorularına da cevap verildi.