Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
121423
ALTIN
293.081
DOLAR
5.8833
STERLİN
7.6599
EURO
6.5476

DERViŞ MiSALi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının işlevini artırması, kırsal bölgelerden üniversitelere uzanan yolun kat edilebilmesi için engellerin nasıl aşılabileceği konusunda bilgilendirmeye yönelik etkinliklerini, derviş misali sürdürüyor.

DERViŞ MiSALi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy okullarının işlevini artırması, kırsal bölgelerden üniversitelere uzanan yolun kat edilebilmesi için engellerin nasıl aşılabileceği konusunda bilgilendirmeye yönelik etkinliklerini, derviş misali sürdürüyor.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:47
DERViŞ MiSALi

Deyim yerinde ise heybesini omuzuna atıp, köyleri, kasabaları, ilçeleri dolaşan Böyükata’nın son durağı Sarıkaya ilçesinin Kadıgüllü köyü Şehit Halit Aksu İlk/Ortaokulu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve köy halkıyla bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Kadıgüllü’den ODTÜ’ye Nasıl Gidilir?’ sorusunun yanıtını paylaştı. Söyleşi ve sohbet havasında geçen toplantıda katılımcıların sorularına da yanıt veren Böyükata, öğrencilere ileride ne olmak istediklerini sordu, farklı meslekler ve kariyer yolculuğunun aşamaları hakkında bilgiler aktardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yetişkinlerin kendi yanlışlarından kurtulmaları, çocuklara kendilerinde var olan olumsuzlukları aktarmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Böyükata, ‘’Her çocuğun eğitim öğretiminden her bir birey ve bütün toplum aslında mesuldür’’ diyerek, onların çok küçük yaşlarda mizaçlarına, eğilim ve yeteneklerine göre doğru eğitim verilerek, karakter ve kişilik gelişimine destek vermek gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köy Koleji’ fikrini de öğretmen ve konuklarla paylaştı. Öğrenci odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, bilgi kaynaklarına ulaşmak günümüzde çok kolaylaştı diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin köy okullarında çok daha nitelikli eğitim verebilme fırsatları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Şahin, Yozgat Eczacı Odası Saymanı Eczacı Şakir Açıkgöz ve Eczacı Mehmet Ali Çakır da eşlik etti. Eczacılar Odası yayınlarından olan ve ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanmış olan kitapçıklardan dağıtıldı. 

Anahtar Kelimeler:
DERViŞ MiSALi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Güvenliği konuşuldu
Okul Güvenliği konuşuldu
Minikler tasarım yaptı
Minikler tasarım yaptı
Akademisyenler tanıştı
Akademisyenler tanıştı
Kadışehri’nde Kariyer Günleri
Kadışehri’nde Kariyer Günleri
Bilgi yarışması
Bilgi yarışması
Akademisyenlere eğitim
Akademisyenlere eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim