DERViŞ MiSALi

Deyim yerinde ise heybesini omuzuna atıp, köyleri, kasabaları, ilçeleri dolaşan Böyükata’nın son durağı Sarıkaya ilçesinin Kadıgüllü köyü Şehit Halit Aksu İlk/Ortaokulu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve köy halkıyla bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Kadıgüllü’den ODTÜ’ye Nasıl Gidilir?’ sorusunun yanıtını paylaştı. Söyleşi ve sohbet havasında geçen toplantıda katılımcıların sorularına da yanıt veren Böyükata, öğrencilere ileride ne olmak istediklerini sordu, farklı meslekler ve kariyer yolculuğunun aşamaları hakkında bilgiler aktardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yetişkinlerin kendi yanlışlarından kurtulmaları, çocuklara kendilerinde var olan olumsuzlukları aktarmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Böyükata, ‘’Her çocuğun eğitim öğretiminden her bir birey ve bütün toplum aslında mesuldür’’ diyerek, onların çok küçük yaşlarda mizaçlarına, eğilim ve yeteneklerine göre doğru eğitim verilerek, karakter ve kişilik gelişimine destek vermek gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Köy Koleji’ fikrini de öğretmen ve konuklarla paylaştı. Öğrenci odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, bilgi kaynaklarına ulaşmak günümüzde çok kolaylaştı diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin köy okullarında çok daha nitelikli eğitim verebilme fırsatları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Şahin, Yozgat Eczacı Odası Saymanı Eczacı Şakir Açıkgöz ve Eczacı Mehmet Ali Çakır da eşlik etti. Eczacılar Odası yayınlarından olan ve ilkokul çocuklarına yönelik hazırlanmış olan kitapçıklardan dağıtıldı.