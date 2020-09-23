Derslere erişim kolaylığı

Pandemi döneminden dolayı uzaktan eğitim alan gençler EBA Erişim Noktası olan Gençlik Merkezine giderek derslerini takip ediyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, girme imkanı olmayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde bulunan bilgisayar atölyelerini EBA sınıfına dönüştürmüştü. Maske, Sosyal Mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak EBA’ya giremeyen öğrenciler Gençlik Merkezinden faydalanabiliyor. Gençlik Merkezi, eğitim için gerekli şartları sağlıyor.