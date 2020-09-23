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Derslere erişim kolaylığı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde oluşturulan EBA Erişim Noktası, uzaktan eğitim alan öğrencilere hizmet veriyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:50
Derslere erişim kolaylığı

 Pandemi döneminden dolayı uzaktan eğitim alan gençler EBA Erişim Noktası olan Gençlik Merkezine giderek derslerini takip ediyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, girme imkanı olmayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde bulunan bilgisayar atölyelerini EBA sınıfına dönüştürmüştü. Maske, Sosyal Mesafe ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak EBA’ya giremeyen öğrenciler Gençlik Merkezinden faydalanabiliyor. Gençlik Merkezi, eğitim için gerekli şartları sağlıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Derslere Erişim Kolaylığı
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