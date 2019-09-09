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DERS ZiLi ÇALIYOR

Yozgat Merkez, ilçe, belde ve köylerinde toplam 74 bin civarında öğrenci ders başı yapıyor.

DERS ZiLi ÇALIYOR

Yozgat Merkez, ilçe, belde ve köylerinde toplam 74 bin civarında öğrenci ders başı yapıyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 07:15
DERS ZiLi ÇALIYOR

YOZGAT Merkez, İlçe, belde ve köylerinde bugün itibariyle toplamda 74 bin civarında öğrencinin ders başı yaparak, yeni eğitim-öğretim dönemine ‘merhaba’ diyecek. Yozgat il merkezinde bugün eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle önce Cumhuriyet Alanı’nda daha sonra da TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk/Ortaokulu bahçesinde tören yapılacak. Bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelekn sunulacak. Saat 10.00’da ise TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk/Ortaokulu bahçesinde, eğitim-öğretimin başlaması nedeniyle etkinlik gerçekleştirilecek. Yapılacak konuşmaların ardından şiirler okunup, halkoyunları ekipleri gösteride bulunacak. 8’inci sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ diyerek, çiçek verecek. Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da okul öncesi, ilk ve ortaokul ile liselerde uygulanan oryantasyon eğitimi kapsamında geçtiğimiz hafta iki gün süreli okula yeni başlayanlar eğitim gördü. Yozgat il genelinde 5 bin 733 okul öncesi,  5 bin 311 ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 5 bin 480 beşinci sınıf öğrencisi, 6 bin 183 dokuzuncu sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 22 bin 707 öğrenci, Perşembe ve Cuma günü uyum eğitimine alındı. Yozgat
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, temel eğitimde il genelinde 108 taşıma merkezine 558 yerleşim biriminden 582 araç ile 6 bin 866 öğrenci taşındığını söyledi. Yazıcı, İl genelinde toplam 47 bin 429 öğrencinin temel eğitime devam edeceğini, taşınan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 14,47'sini oluşturduğunu bildirdi. Yazıcı, Ortaöğretimde ise 20 bin 710 öğrencinin eğitime devam ettiğini, 39 taşıma merkezine 245 yerleşim biriminden 214 araç ile 2 bin 419 öğrenci taşındığını, taşınan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 11,68'ini oluşturduğunu ifade etti.

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DERS ZiLi ÇALIYOR
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