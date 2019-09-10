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DERS ZiLi ÇALDI

YOZGAT Merkez, İlçe, belde ve köylerinde toplamda 74 bin 935 öğrenci ders başı yaptı.

DERS ZiLi ÇALDI

YOZGAT Merkez, İlçe, belde ve köylerinde toplamda 74 bin 935 öğrenci ders başı yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 08:18
DERS ZiLi ÇALDI

Yeni eğitim-öğretim dönemine ‘merhaba’ diyen öğrenciler için Yozgat TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlk/Ortaokulu bahçesinde tören yapıldı. Şiirler okundu, halkoyunları ekipleri gösteride bulundu. 8’inci sınıf öğrencileri, birinci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ diyerek, çiçek verdi. Öğrencilere tüplü çam fidesi verildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, çam fidesi verirken ağlamaya çalışan ikizleri teselli etmeye çalıştı. İstiklal marşımız okundu, bayrağımız göndere çekildi. İlk ders zilinin çalmasının ardından sınıflarına geçen çocuklar, beraberinde getirdikleri yemeklerini, öğretmenlerinin ve ailelerinin yardımı ile yedi. İlk ders zilinin çalması nedeniyle düzenlenen törende objektiflere renkli görüntüler yansıdı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, çocukların eğitiminde tüm Milli Eğitim camiası ve ailelerin sorumluluğunun çok büyük olduğunu söyledi. Vali Çakır, “Burada geleceğimizin teminatı, idarecileri, işadamları, kısacası geleceğimizin her şeylerini görüyoruz. Elimizde o kadar büyük bir değer ve bir o kadar da büyük sorumluluk var ki,  buna hepimizin içtenlikle sahip çıkması lazım. Şimdi baktığımız zaman Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin en büyük sorunu genç nüfus. Ama Allah’a hamdolsun ilimizde 74 bin 935 tane gencimiz, öğrencimiz var. Bunun getirisi de çok fazla, götürüsü de. Zor bir çağda yaşıyoruz. Dünyamızın son elli yıldaki değişimi, belki de milyonlarca yıldaki değişiminden daha fazla oldu. Bizim çocukluğumuzda başka bir dünya vardı, şimdi farklı bir dünya var. Şimdi öğretmenlerimizle, ailelerimizle, yöneticilerimizle işbirliği yaparak bu gençlerimizi geleceğe hazırlayabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nı kutluyor, hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.
Vali Çakır, anne-babaların öğrencileri kapıdan bırakıp gitmemelerini, çocuklarıyla okul döneminde ve okul dışında da yakından ilgilenmelerini istedi. Bu konuda velilerden öğretmenlerle, yöneticilerle işbirliği içinde olmasını isteyen Vali Çakır, öğrencilerin milli kaynağımız olduğunu, onların altınımız, gümüşümüz, madenimiz, geleceğimiz, her şeyimiz olduğunu ifade etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, Atatürk’ün belirlediği muasır medeniyet hedefine ulaşmak ve çocuklarımızın bu hedef doğrultusunda yetişmelerini sağlamak için eğitimin tüm süreçleri dahilinde, hazırlık ve planlama işlemleri tamamlandığını hatırlattı. Yazıcı, “Yeni kayıt işlemleri devam etmekle birlikte, 5 bin 200 okul öncesi,47 bin 997 temel eğitim, 21 bin 738 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere74 bin 935 öğrencimiz yeni eğitim öğretim yılına başladı. Sağlıklı, huzurlu, kazasız ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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DERS ZiLi ÇALDIELİF TOLA
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