DERS ZiLi ÇALDI!

Erdoğan Akdağ Ortaokulunda İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri gerçekleşti. Hafta kapsamında Cumhuriyet Alanında Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki program son buldu. Erdoğan Akdağ Ortaokulunda gerçekleşen kutlama etkinliklerine Vali Yardımcısı Salih Altun, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Erdoğan, daire müdürleri ve veliler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, minik öğrencilere seslenerek “Bugün sevinmemiz gereken bir gün. Çünkü bilimin, bilginin yuvasına kavuştuğunuz gün” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Sekizinci sınıf öğrencileri ise birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdiminde bulundu. Vali Yardımcısı Salih Altun, ilk ders zilini çalarak öğrencileri derse davet etti ve program son buldu.