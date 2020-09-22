DERS ZiLi ÇALDI

Okullarda veliler sınıflara alınmazken, teneffüs zilinin de çalınmayacağı, öğrencilerin öğretmen gözetiminde teneffüse çıkacağı belirtildi. İl genelinde 256 sınıfta 2 bin 939 okul öncesi, 313 sınıfta 5 bin 261 birinci sınıf öğrencisinin eğitime başladığı bildirildi. Törene Yozgat Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, katıldı. Atatürk İlkokulunda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve İlkokul birinci sınıf öğrencilerini Vali Polat ve Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere hediye takdiminde bulunan Vali Ziya Polat, miniklere ‘’hoş geldiniz’’ dedi.

BASINA KAPALI

Yozgat Valiliği, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle gerçekleştirilecek tören ile ilgili olarak ‘’Bugün saat 10.30 da Atatürk Ortaokulunda program var, bilginize’’ notunu geçti. Daha sonra ise, ‘’Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığından yeni gelen bilgiye göre, okullardaki açılış programları basına kapalı olacakmış. Bilginize’’ ifadeleri kullanıldı. Daha sonra Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de bir not geçildi. Notta, ‘’Değerli basın mensubu arkadaşalar. Minik öğrencilerimizin sağlığı ve sosyal mesafe nedeniyle okullarımızın yüz yüze eğitime açılma haberini İl Müdürlüğümüz basın birimi tarafından tek elden servis edilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, bu zorlu süreçte çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz’’ ifadeleri yer aldı. Haber ve fotoğraflar Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden basına servis edildi.