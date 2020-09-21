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Ders zili bugün çalıyor

YENİFAKILI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimi anasınıfı öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri için hazırlıklarını tamamlayıp, öğrencilerin okullara gelmesini beklemeye başladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:48
Ders zili bugün çalıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürleri Berkant Vergili ve Bekir Demirezen ile birlikte okullarda eğitimin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Okullarda dezanfektan aletleri, ateş ölçerler, sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, öğrenci ve personellere dağıtımı yapılacak maskeler, uyarıcı ve bilgilendirici görseller tek tek incelendi. Korkut, ‘’Okullarımızın bugüne hazır hale getirmek için yoğun bir mesai yapıldı. İsteklerinin bir an önce okulların açılarak öğrencilerine kavuşmaları olduğunu, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızın öğrenci sağlığını gözeterek, en sağlık bir ortamı öğrencilere vermeyi amaçladık. Velilerimizin içi son derece rahat olsun, aldığımız tedbirler virüsten güçlüdür" dedi.

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Ders Zili Bugün çalıyor
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