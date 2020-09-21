Ders zili bugün çalıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şube Müdürleri Berkant Vergili ve Bekir Demirezen ile birlikte okullarda eğitimin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için alınan tedbirleri yerinde inceledi. Okullarda dezanfektan aletleri, ateş ölçerler, sosyal mesafe alanlarının belirlenmesi, öğrenci ve personellere dağıtımı yapılacak maskeler, uyarıcı ve bilgilendirici görseller tek tek incelendi. Korkut, ‘’Okullarımızın bugüne hazır hale getirmek için yoğun bir mesai yapıldı. İsteklerinin bir an önce okulların açılarak öğrencilerine kavuşmaları olduğunu, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullarımızın öğrenci sağlığını gözeterek, en sağlık bir ortamı öğrencilere vermeyi amaçladık. Velilerimizin içi son derece rahat olsun, aldığımız tedbirler virüsten güçlüdür" dedi.