Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1472.07
ALTIN
485.06
DOLAR
8.3206
STERLİN
11.4589
EURO
9.8332

Ders kitapları sıralarda

Yozgat’ta yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları öğrencilerin sıralarına konuldu.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:32
Ders kitapları sıralarda

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının bu yıl da öğrenci masalarında yerini aldığını duyurdu. Açıklamada, ‘’Okul idarecilerimiz ve yardımcı personellerimiz tarafından kitaplarımız sınıf seviyelerine göre derlenerek hazır hale getirildi. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ilk günü kitaplarına kavuşacaklar. Şimdiden 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını dileriz. Öğrencilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Ders Kitapları Sıralarda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyum eğitimi başlıyor
Uyum eğitimi başlıyor
Fakülteye Kütüphane
Fakülteye Kütüphane
Çalışmalarını sundular
Çalışmalarını sundular
Sene başı toplantısı
Sene başı toplantısı
Eğitimde yeni dönem
Eğitimde yeni dönem
Projelere KOP desteği
Projelere KOP desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim