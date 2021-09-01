Ders kitapları sıralarda

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının bu yıl da öğrenci masalarında yerini aldığını duyurdu. Açıklamada, ‘’Okul idarecilerimiz ve yardımcı personellerimiz tarafından kitaplarımız sınıf seviyelerine göre derlenerek hazır hale getirildi. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin ilk günü kitaplarına kavuşacaklar. Şimdiden 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını dileriz. Öğrencilerimize kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz’’ denildi.