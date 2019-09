Ders kitapları dağıtıldı

Bugün sabah itibariyle derse başlayacak öğrencilerin poşetlenmiş ders kitaplarını masalarında bulacakları bildirildi. Okullara getirilen kitaplar, görevliler tarafından her sınıf için ayrıldıktan sonra her öğrenci için poşetlenerek sıralara yerleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen kitapların dağıtımının sorunsuz yapıldığı kaydedildi. Yozgat Yunus Emre İlk/Ortaokulu’nda 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtımı yapılacak ders kitaplarının poşetlenmesinde okul idaresi ve personeli de görev aldı.