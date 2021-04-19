Dereceye girenlere ödül

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilkokullar kategorisinde Mart dönemi birincisi seçilen Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Ela Nas’ı makamında kabul etti. Başkan Yılmaz, ‘’Yozgat Okuyor uygulamasın da okuduğu 450 kitapla ilçemizin gurur kaynağı olan Zeynep kızımızın eğitiminde kendisine rehber olan sınıf öğretmenimiz Neşe Oflaz hocamıza ve Nas ailesine ilçemiz adına teşekkür ediyorum’’ diyerek, hediye verdi. Çandır ilçesinde de Kaymakam Ramazan Cihangir, ortaokullar kategorisinde İl üçüncüsü olan Atatürk Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Buse Karaca’yı makamında ağırlayarak, ödül verdi. Cihangir, ‘’Buse gibi başarılı öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Daha çok okuyarak zihinlerimize, geleceğimize ışık tutabiliriz. İlçemizi gururlandıran öğrencimize bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diliyorum’’ diyerek, hediyesini takdim etti.