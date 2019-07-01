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DEPOYU MESCiT YAPTILAR

ÇAYIRALAN ilçesi Yukarı Yahyasaray Okulu’nun atık malzemelerin konulduğu deposunda gerekli düzenlemeler yapılarak, Mescit yapıldı.

DEPOYU MESCiT YAPTILAR

ÇAYIRALAN ilçesi Yukarı Yahyasaray Okulu’nun atık malzemelerin konulduğu deposunda gerekli düzenlemeler yapılarak, Mescit yapıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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DEPOYU MESCiT YAPTILAR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Sorumlusu Turgay Yüksel, Şef Metin Yaşar Tdkgöz, Memur Soner Bircan, köydeki ilk ve ortaokuldaki atıl malzemelerin konulduğu depoyu, tamir ve tadilat yaparak, donatım malzemeleri ile de mescit yaptı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, mescidin personel tarafından gönüllülük esasına bağlı olarak yapılmasının son derece önemli ve daha değerli olduğunu söyledi. Bozdağ, faaliyetin gerçekleşmesine okula mescit kazandırılmasına zemin hazırlayan gerekli destekleri sağlayan Okul Müdürü Kübra Dokucu ile Yardımcı Hizmetli Eyüp Aktalan’a da teşekkür etti.

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