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DENEYAP eğitimi başladı

Yozgat Gençlik Merkezi’nde düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyesinde gençlere yönelik başlatılan eğitim çalışmaları ilgi görüyor. Yozgat Gençlik Merkezinde 100 ortaokul, 60 lise seviyesindeki öğrenci ile maske-mesafe-temizlik kurallarına da riayet ederek 20 kişilik sınıflar 10 kişiye düşürülerek, yüz yüze eğitime başlanıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:21
DENEYAP eğitimi başladı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrenciler eğitime başladı. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği, 36 ay boyunca ‘Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ve Yapay Zeka’ konularında eğitim verilecek. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu 2. Faz 18 ilde DENEYAP Atölyelerinde yüz yüze eğitme başlanıldığını bildirdi. Sapmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Yozgat Gençlik Merkezinde de 100 ortaokul ve 60 lise seviyesindeki öğrencilerimiz ile Pandemi Sürecinde maske-mesafe-temizlik kurallarına da riayet ederek 20 kişilik sınıflar 10 kişiye düşürüldü. Sınıf sayısı 2’den 4 çıkarılarak eğitme başladı. Hafta sonları her bir gurup için 4 saatlik bir seans olarak yapılacak.12 hafta ilk etap derslerimizde öğrencileri Tasarım Kursları alacak. Geleceğin Teknoloji Yıldızları bu atölyelerde yetişecek. Şuan Tasarım Derslerini 8 Eğitmenimiz ile sürdürmekteyiz. İlerleyen sürede Kodlama ve Yazılım derslerinde başlaması ile yeni eğitmenlerimiz aramıza katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyelerinde Paydaşlarımız ile Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücü, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan ,geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedeflemekteyiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
DENEYAP Eğitimi Başladı
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