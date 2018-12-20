Denetimlere devam

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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Agah Efendi İlkokul ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

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YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Agah Efendi İlkokul ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Sınıflarda öğrencileri de ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerle sohbet edip, taleplerini dinleyerek,  sınıf ve çalışma ortamlarını inceledi.

Yazıcı, Öğretmenlerle yapılan toplantıda öğrencilerin öğrenme stilleri ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda velilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin mutlu olması düşüncesinden hareketle onlara gerekli motivasyonun sağlanmasını istedi. Yazıcı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek, çocukların baskın yeteneklerinin tespit edilerek, uygun ortamlar hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Yazıcı, veli eğitimlerine daha fazla ağırlık verilerek, dezavantajlı öğrencilerin sorularının çözümüne öncelikle önem verilmesi konularına değindi, her çocuğun her konuyu anlayabileceğini, fakat farklı biçimde içselleştirebileceğini dile getirdi.  

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