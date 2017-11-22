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-Demokrasi Eğitimi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 23 okuldan 17’sinin öğrenci temsilcisinin katılımıyla meclis başkanı seçimi yapıldı.

-Demokrasi Eğitimi

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 23 okuldan 17’sinin öğrenci temsilcisinin katılımıyla meclis başkanı seçimi yapıldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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-Demokrasi Eğitimi

Milli Eğitim Şube Müdürümüz Orhan Selvi’nin gözetiminde gerçekleştirilen ilçe öğrenci meclisi temsilci seçimi Hükümet Konağı Konferans Salonun’da gerçekleştirildi.
Seçimde okul müdürü ve öğretmenleri gözlemci olarak katıldı.
Seçimler sonucunda Ehriban Zergin başkan, Ömer Yüksel başkan yardımcısı, Yusuf Buğra Günaydın, İsmail Taşgın, Aslan Yıldırım adlı öğrenciler üye oldu.
Öğrenciler, 23 Kasım da Yozgat’ta yapılacak il temsilcisi seçiminde Çekerek ilçesini temsil edecek.

Anahtar Kelimeler:
ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YozgatYozgat Haber
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