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Dekanlıkta bayrak değişimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Şimşek atandı.

Dekanlıkta bayrak değişimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Şimşek atandı.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Dekanlıkta bayrak değişimi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini, töreni ile Prof. Dr. Sedat Şimşek’e teslim etti. İletişim Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın ve öğretim elemanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, marka bir üniversite hüviyetine kavuşturmak gibi hedeflerinin olduğunu belirterek, üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile her biriminin bu hedef doğrultusunda önemsediklerini dile getirdi.  İletişim Fakültesinin ilk kez bir iletişim kökenli öğretim üyesine emanet edildiğine dikkat çeken Rektör Karadağ, İletişim Fakültesi özelinde hem eğitim öğretim kalitesinin artırılması hem de akademik gelişim noktasında Prof. Dr. Sedat Şimşek’in deneyim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Karadağ, “Göreve başlamanız ile birlikte kaliteli ve donanımlı olan akademik kadromuz sizlerin gayreti ile daha da artacak. Yozgat Bozok Üniversitesine gelmeniz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Asli göreviniz olması dolayısıyla makamı gerçek sahibine teslim ediyoruz. İnşallah bugünden itibaren İletişim Fakültesi çok daha büyük ivme kazanarak hem eğitim öğretim açısından hem de akademik açıdan hak ettiği yerlere gelecektir. Dekanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını diler, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” dedi. Uhdesinde bulunan İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Sedat Şimşek’e devreden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Dekan Prof. Dr. Şimşek’e yeni görevinde başarılar diledi. Kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Şimşek ise, akademik-idari personel ve öğrenciler ile birlik ve beraberlik içinde İletişim Fakültesini bulunduğu yerden daha ileriye götürmek için çalışacaklarının altını çizdi.
 

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Dekanlıkta Bayrak DeğişimiYozgat Bozok üniversitesi
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