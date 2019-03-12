Değerlerimiz konuşuldu

Fen Lisesinin öğrenci ve öğretmenlerinin iştirak ettiği söyleşide Yılmaz, ‘’Kültürümüzü kuşatan teknolojiden kendimizi izole etmemiz mümkün değil, yalnız teknoloji yerinde ve dozunda kullanabilirsek, insanlık adına, kültürümüzü korumak, fikrimizi yükseltmek adına başarılı işler ortaya koyabiliriz’’ dedi.

Sohbetin sonunda Yılmaz, öğrencilerin hayata ve teknolojiye dair sorularını cevapladı. ‘Kavramların Derinliğinden Değerlerin Bütünlüğüne’ konulu seminer ise, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesinden öğretim üyelerinin katılımıyla verilen eğitim seminere, Yozgat’ta görev yapan çeşitli branşlardan öğretmenler katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, programa katılarak akademisyenlere ve öğretmenlere katılımlarından dolay teşekkür etti.

