‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında, kodlama eğitimi, kitap okuma etkinlikleri, spor etkinlikleri, değerlerimize uygun edepli mizah ve karikatür eğitimi, bilime hizmet etmiş Türk-İslam bilginlerinin belgeseli gibi birçok alanda gençlere serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi. Yarıyıl tatili değerler eğitimi programı kapsamında ‘Hz. Adem'in Hayatı-Peygamber Efendimizin Sünnetleri-Cömertlik’ konularına değinildi.
Aynı zamanda bilime hizmet etmiş Türk - İslam bilginlerinden İbn-i Sina ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatını anlatan belgeseller gençlere izlettirildi.
‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında, kodlama eğitimi, kitap okuma etkinlikleri, spor etkinlikleri, değerlerimize uygun edepli mizah ve karikatür eğitimi, bilime hizmet etmiş Türk-İslam bilginlerinin belgeseli gibi birçok alanda gençlere serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi. Yarıyıl tatili değerler eğitimi programı kapsamında ‘Hz. Adem'in Hayatı-Peygamber Efendimizin Sünnetleri-Cömertlik’ konularına değinildi.
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