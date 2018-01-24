‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında, kodlama eğitimi, kitap okuma etkinlikleri, spor etkinlikleri, değerlerimize uygun edepli mizah ve karikatür eğitimi, bilime hizmet etmiş Türk-İslam bilginlerinin belgeseli gibi birçok alanda gençlere serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi. Yarıyıl tatili değerler eğitimi programı kapsamında ‘Hz. Adem'in Hayatı-Peygamber Efendimizin Sünnetleri-Cömertlik’ konularına değinildi.

Aynı zamanda bilime hizmet etmiş Türk - İslam bilginlerinden İbn-i Sina ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatını anlatan belgeseller gençlere izlettirildi.