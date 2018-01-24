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Değerler Eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde gençlerin serbest zamanlarını en verimli şekilde geçirmeleri amacıyla ‘Değerler Eğitimi’ programını devreye soktu.

Değerler Eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde gençlerin serbest zamanlarını en verimli şekilde geçirmeleri amacıyla ‘Değerler Eğitimi’ programını devreye soktu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Değerler Eğitimi

‘Kod Adı 2023’ projesi kapsamında, kodlama eğitimi, kitap okuma etkinlikleri, spor etkinlikleri, değerlerimize uygun edepli mizah ve karikatür eğitimi, bilime hizmet etmiş Türk-İslam bilginlerinin belgeseli gibi birçok alanda gençlere serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sağlandığı kaydedildi. Yarıyıl tatili değerler eğitimi programı kapsamında ‘Hz. Adem'in Hayatı-Peygamber Efendimizin Sünnetleri-Cömertlik’ konularına değinildi.
Aynı zamanda bilime hizmet etmiş Türk - İslam bilginlerinden İbn-i Sina ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin hayatını anlatan belgeseller gençlere izlettirildi.

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