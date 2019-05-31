Değerler eğitimi değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Müftüsü Yüksel Çelik ile Şube Müdürü Ahmet Karakaş öncülüğünde başlatılan, aylık toplantılarla hem nelerin yapıldığının istişare edildiği, hem de önümüzdeki ay neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, çalışmanın öğrencilere ciddi manada eğitimlerinde yardımcı olmak, onların ahlaki, manevi yönden gelişimlerine katkı sunmak çerçevesinde güzel bir adım olduğunu söyledi. Bozdağ, başta ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yürütülen ‘Camilerle buluşuyoruz, namaz vakitlerini camide kılıyorum’ projesini başarılı olduğunu, birçok öğrencinin bu projede bulunduğunu, bu çerçevede gayretleri nedeniyle din görevlilerine ve meslek dersi öğretmenlerine teşekkür etti. Alınan kararlar doğrultusunda birçok yardıma muhtaç öğrenciye yardım yapıldı, ihtiyaçları giderildiği, ihtiyaç sahibi 5 öğrencinin bayram öncesi giyim kuşam ihtiyacının giderildiği de toplantıda ele alındı. Müftülük tarafından İnfak konulu yarışmaya öğrencilerin katılımının sağlandığı, camilere gelen öğrencilere yönelik verilecek hediyelerin nasıl temin edileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yaklaşık 30 öğrenciye bisiklet, 50 öğrenciye futbol topu, 60 öğrenciye de lisanslı forma dağıtılması kararlaştırıldı. Bu ihtiyaçların giderilmesi için İlçe Müftülüğü ile işbirliği çerçevesinde çalışarak 25 Haziran 2019 tarihinde Çayıralan Belediye Kültür Merkezi'nde saat 14'ten ödül programı yapılması, ödül almaya hak kazanan öğrencilerin ödüllerini takdim edilmesine karar verildi. Çayıralan İlçe Müftüsü Yüksel Çelik, ‘’Öğrencilerimizin milli manevi değerlere ait yetişebilmesi için elimizden gelen katkıyı sunmaktayız, sunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca okulların kapanmasıyla birlikte Yaz Kur'an kurslarımız başlayacaktır. Bu çerçevede öğrencilerimizi mümkün olduğu nispette camilere yönlendirmeniz gerekmektedir’’ dedi.