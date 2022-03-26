Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Değerlendirmeler tamamlandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçelerde yapmış olduğu eğitim değerlendirme çalışmalarını tamamladı. Yazıcı son olarak Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde değerlendirme toplantısı yaparak çalışmalarını bitirdi.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:42
Değerlendirmeler tamamlandı

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kütüphanesiz okul kalmayacak, 10 bin okul projesi, okul öncesi eğitim yaygınlaştırılması, mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerin alandaki uygulamalar, çevre dostu bin okul projesiyle ilgili çalışmalar kanoşuldu. 
Yapılan çalışmaların okul ve ilçe bazı olarak değerlendirildiğini belirten Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde yürütülen ESER Projemize aktif bir şekilde katıldığı, okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımın ivmeli bir şekilde artış gösterdiği LGS, TYT ve AYT sınavlarına yönelik çalışmaların öğrenci merkezli olarak devam ettiği öğrencilere randevu verilerek rehberlik yapıldığı dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar okul ve ilçe bazlı olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda projelerin alanda uygulanması alt yapı çalışmaları okullaşma oranları, kitap toplama kampanyası, kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve ESER projesinin alt projeleri kapsamında öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize ziyaretler yapıldı. Sınava girecek öğrencilerimize yönelik kazanımların izleme ve değerlendirme çalışmalarının yoğunluk kazandığı anlaşılmış olup, ilçe ve okul müdürlerimizin ihtiyaç görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiş ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış olup, süreç gerektiren hususlarla ilgili de gerekli planlamalar yapılmıştır. İl Merkezi ve ilçelerimizde süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinden dolayı destekleriyle bizleri motive eden Sayın Valimize, ilçe kaymakamlarımıza, ilçe milli eğitim  müdürlerine, şube müdürlerimize,  müdürlüğümüzde birlikte mesai yaptığım değerli müdür yardımcılarımız ile şube müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirmeler TamamlandıIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
istişare yaptılar
istişare yaptılar
Turnuva sona erdi
Turnuva sona erdi
Miniklerden ziyaret
Miniklerden ziyaret
GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’
GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’
Belgesel izleyici ile buluştu
Belgesel izleyici ile buluştu
DÖGEP Toplantısı
DÖGEP Toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim