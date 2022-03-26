Değerlendirmeler tamamlandı

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kütüphanesiz okul kalmayacak, 10 bin okul projesi, okul öncesi eğitim yaygınlaştırılması, mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerin alandaki uygulamalar, çevre dostu bin okul projesiyle ilgili çalışmalar kanoşuldu.

Yapılan çalışmaların okul ve ilçe bazı olarak değerlendirildiğini belirten Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde yürütülen ESER Projemize aktif bir şekilde katıldığı, okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımın ivmeli bir şekilde artış gösterdiği LGS, TYT ve AYT sınavlarına yönelik çalışmaların öğrenci merkezli olarak devam ettiği öğrencilere randevu verilerek rehberlik yapıldığı dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar okul ve ilçe bazlı olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda projelerin alanda uygulanması alt yapı çalışmaları okullaşma oranları, kitap toplama kampanyası, kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve ESER projesinin alt projeleri kapsamında öğrenci ve velilerin eğitim süreçlerini yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize ziyaretler yapıldı. Sınava girecek öğrencilerimize yönelik kazanımların izleme ve değerlendirme çalışmalarının yoğunluk kazandığı anlaşılmış olup, ilçe ve okul müdürlerimizin ihtiyaç görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiş ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış olup, süreç gerektiren hususlarla ilgili de gerekli planlamalar yapılmıştır. İl Merkezi ve ilçelerimizde süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesinden dolayı destekleriyle bizleri motive eden Sayın Valimize, ilçe kaymakamlarımıza, ilçe milli eğitim müdürlerine, şube müdürlerimize, müdürlüğümüzde birlikte mesai yaptığım değerli müdür yardımcılarımız ile şube müdürlerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.