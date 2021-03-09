Değerlendirme yaptılar

Toplantıya Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlık etti. Kadışehri Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri ve velilerinin katıldığı toplantıda eğitimin süreçleri masaya yatırıldı. Yaklaşan YKS sınavıyla ilgili öğrenciler ile birlikte velilerde beklentilerini ve taleplerini anlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Başarmak için tüm imkanlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuzu ve hep birlikte daha başarılı günlere ulaşacağımızı belirttik. Kararlıyız, başarırız’’ ifadelerini kullandı.