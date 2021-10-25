Değerlendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kazanım Değerlendirme Uygulaması resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerine 26 Ekim 2021, tüm resmî ve özel liselerin on bir ve on ikinci sınıf öğrencilerine 27 Ekim 2021 tarihinde uygulanması kararlaştırıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, ilgili Şube Müdürü Latif Çetingöz koordinesinde, tüm ilçe milli eğitim müdürleri, ilgili şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda uygulamanın önemi vurgulanarak, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler görüşüldü. •Rabia Şahin/Yozgat•