Değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya milli eğitim yöneticileri, ilçe müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda birim amirlerinin sunumları, paylaşımları ve bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda der yılı başından itibaren yapılan çalışmalar da ele alınırken 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yürütülen projeler, okul sporları, kurslar, velilere yönelik faaliyetler, rehberlik hizmetleri, sınavlara hazırlık gibi tüm konularda geniş istişare ve değerlendirmeler gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YAZICI ilimiz eğitimine katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür edip, iyi dilek ve temennilerle toplantıyı sonlandırdı.



