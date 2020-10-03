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Değerlendirme toplantısı yapıldı

YOZGAT’ta İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürleri ile Eğitim Süreçleri değerlendirildi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:26
Değerlendirme toplantısı yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında telekonferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıya kurum yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürleri katıldı. Toplantıda Eğitim Bilişim Ağı (EBA), mesleki eğitim okullarında okuyan öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimi, destekleme ve yetiştirme kursları, okulum kütüphanem projesi, salgın sürecinde alınması gereken önlemler, taşımalı eğitim ve canlı dersler konuları görüşüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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