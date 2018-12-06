Değerlendirme toplantısı

Toplantıya, okul ve kurum müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, okullarda eğitim-öğretimin iyileştirilmesi, rahat, huzurlu bir ortamın sağlanması için okul müdürlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Şimşek, okullarda rehberlik faaliyetlerin aksatılmadan devam edilmesi, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanması, öğrencilerin başarı ve disiplin durumlarının okul idaresince takip edilmesi gibi konularda yöneticilerden gerekli çalışmaların yürütülmesini istedi. Şimşek, ‘’2023 vizyonuna vakıf olunması gerekir. Her okulumuzdan 4 yıllık eylem planı hazırlanmalıdır’’ dedi.

Toplantıda, İYEP ve DYK konularında yapılan çalışmalar üzerinde de duruldu.

