Değerlendirme Merkezi Açıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ’Ölçme, Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında müfredatta yer alan kazanımların öğrenciler tarafından ne kadar edinildiği, eğitim çıktılarını etkileyen faktörlerin neler olduğu, göç etmek zorunda kalan yabancı uyruklu öğrencilerin kazanımları edinme düzeylerinin belirlenebilmesi, öğrencilere geri bildirim verilmesi, okul bazlı değerlendirme yapılabilmesi amacıyla İl İzleme araştırmalarının 5’inci sınıflar düzeyinde gerçekleştirildiğini söyledi. Yazıcı, ‘’Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde 179 okul, 5 bin 941 5’inci sınıf öğrencisinin katılığı sınav üç oturumda tamamlandı. Sınavda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından 25’er soru soruldu. Yapılan İl İzleme Araştırma raporu tamamlandığında yozgatodm.meb.gov.tr sitesinden yayınlanacaktır’’ dedi.