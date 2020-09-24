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Değerlendirme çalıştayı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’ yapıldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:44
Değerlendirme çalıştayı düzenlendi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı’ yapıldı. Online olarak düzenlenen ve Türkiye farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı çalıştay gün boyu devam etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak Uzaktan Eğitim’in henüz üzerinde yeterince konuşulmayan Ölçme ve Değerlendirme konusunda önemli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, konunun konuşularak Uzaktan Eğitim alanına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, pandemi sürecinin olmazsa olmazı haline gelen uzaktan eğitimle beraber eğitimde de ilklerin yaşandığını belirterek, ‘’Geldiğimiz nokta itibariyle uzaktan eğitimde üç farklı sistemin bir araya getirildiği BOYSİS adını verdiğimiz Bozok Öğrenme Yönetim Sistemini oluşturduk. Burada Öğrenci Bilgi Sistemi, Öğrenme ve Öğretme Yönetim Sisteminin bir platformla hayata geçirdik. Yeni öğretim yılında bu platform üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise salgın sürecine sadece Üniversitelerin değil, dünyanın hazırlıksız yakalandığını, ancak Türkiye’deki Üniversitelerin her şeye rağmen bu süreçte çok önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti. Gün boyunca devam edecek olan çalıştayda Covid-19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenme ortamlarında ölçme ve değerlendirmede yaşanan sorunların, üretilen çözümlerin ve öğrenmelerin paylaşılması,  çevrimiçi öğrenme ortamlarında ölçme ve değerlendirme sürecinde geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi ve uzaktan eğitimde akreditasyon gibi konuları ele alınarak bilgi, deneyim ve tecrübeler paylaşıldı. 

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Değerlendirme çalıştayı Düzenlendi
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