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Danışmanlık hizmeti önemli

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, İl genelinde görev yapan Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürleri ve rehberlik öğretmenlerinin katılımı ile toplantı düzenledi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:05
Danışmanlık hizmeti önemli

Video/konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, veli ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar görüşüldü. Örnek uygulamaların katılımcılar tarafından paylaşıldığı toplantıda, görüş ve öneriler alınarak değerlendirildi. Özellikle salgın sürecinde rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyacın daha da arttığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bu bağlamda salgından kaynaklanan kaygı ve endişenin çocuklar üzerindeki etkisinin minimize edilmesinin gerekliliğini söyledi. Yazıcı, online toplantılara ağırlık verilip, veli ve öğrencilere rehberlik yapılması, özellik arz eden durumlarda ise okullara davet edilerek çalışmaların yürütülmesinin öneminden değindi. Yazıcı, ‘’LGS ve YKS yaklaşıyor, sınava girecek öğrencilerimizde oluşan sınav kaygısı, stresi ile sınavda uygulanacak stratejiler konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerekir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında ders yılı sonunda rapor isteyeceğiz. Ayrıca yapılan çalışmaların etki analizlerinin yapılarak, tespit edilen sorunların ne oranda çözüme kavuşturulduğunun belirlenmesi, süreçlerin  mutlaka değerlendirilmesi gerekir’’ dedi. 

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Danışmanlık Hizmeti önemli
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