Danışmanlık hizmeti önemli

Video/konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, veli ve öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar görüşüldü. Örnek uygulamaların katılımcılar tarafından paylaşıldığı toplantıda, görüş ve öneriler alınarak değerlendirildi. Özellikle salgın sürecinde rehberlik hizmetlerine duyulan ihtiyacın daha da arttığını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bu bağlamda salgından kaynaklanan kaygı ve endişenin çocuklar üzerindeki etkisinin minimize edilmesinin gerekliliğini söyledi. Yazıcı, online toplantılara ağırlık verilip, veli ve öğrencilere rehberlik yapılması, özellik arz eden durumlarda ise okullara davet edilerek çalışmaların yürütülmesinin öneminden değindi. Yazıcı, ‘’LGS ve YKS yaklaşıyor, sınava girecek öğrencilerimizde oluşan sınav kaygısı, stresi ile sınavda uygulanacak stratejiler konusunda çalışmaların yoğunlaştırılması gerekir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında ders yılı sonunda rapor isteyeceğiz. Ayrıca yapılan çalışmaların etki analizlerinin yapılarak, tespit edilen sorunların ne oranda çözüme kavuşturulduğunun belirlenmesi, süreçlerin mutlaka değerlendirilmesi gerekir’’ dedi.