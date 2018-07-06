Cüneyt Hoca veda etti

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin başarılı ve sevilen akademisyenleri arasında yer alan Cüneyt Cesur’un Bozok Üniversitesi’ndeki görevi sonlandı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde akademisyenliğini sürdürecek olan Cesur için, Bozok Üniversitesi akademisyenleri veda programı tertipledi.

Yozgat’ta görev yaptığı süre boyunca şehrin kültürel, sosyal, ilim ve irfan hayatına önemli katkılar sunan Cesur için Muhabbet Kafe’de veda yemeği tertiplendi.

Etkinliğe akademisyenler ve Yozgatlı vatandaşlar katılım gösterdi.

Yozgat ve Yozgatlıların kendisinde her zaman ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyen Cüneyt Cesur tüm Yozgat ve Bozok Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Günün anısına Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Recep Temel, Cesur’a hediye takdiminde bulunarak yeni görevinde ve akademik hayatında başarı temennisinde bulundu.

