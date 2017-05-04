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Çözüm yine zirvede

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat Çözüm Koleji 2016-2017 eğitim öğretim yılı 2.Ortak Sınavında (TEOG-2) büyük başarıya imza attı.

Çözüm yine zirvede
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 26-27 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılan 8. Sınıflar 2. Dönem Ortak Sınavına, Yozgat Çözüm Koleji 52 öğrenci ile katıldı. 
Sınavda 115 net yapan 23 öğrencinin 2’si tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye Birinciliğini elde etti. 4 öğrenci 119 net ile Türkiye ikinciliğine adını yazdırırken 6 öğrenci de 118 net ile Türkiye üçüncülüğünde yer aldı. Bunun yanı sıra 3 öğrenci 117 net, 4 öğrenci 116 net, 4 öğrenci ise 115 net yaparak başarıya büyük katkı sağladılar. Ayrıca 38 öğrenci 100 net 28 öğrenci de 110 net üzerinde bir başarı sergiledi.
Çözüm Koleji öğrencileri Türkçe sorularında yüzde 93’lük başarı gösterirken Matematik’te yüzde 80, Fen ve Teknolojileri’nden yüzde 88, İnkılap Tarihi’nden yüzde 92, Din Bilgisi’nden yüzde 94, İngilizceden ise yüzde 87’lik bir başarı gösterdi.
Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz
Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınav sonuçlarında hem Yozgat’ta hem de Türkiye genelinde yüksek başarı gösterdiklerini söyleyen Müdür Yardımcısı Yasin Akdemir, iyi bir eğitim kalitesi ve iyi bir sistemle öğrencileri en doğru şekilde sınavlara hazırlandıklarını belirtti. Akdemir, “Bu başarıda emeği geçen hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz, öğretmenlerimiz adına çok gururluyum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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