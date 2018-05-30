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Çözüm prova yaptı

BİNLERCE öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, ÖSYM kurallarına uygun sınav provası yaptı.

Çözüm prova yaptı

BİNLERCE öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, ÖSYM kurallarına uygun sınav provası yaptı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Çözüm prova yaptı

Liselere Geçiş Sınavına sayılı günler kala Yozgat Çözüm Koleji, öğrencilerinin üzerlerindeki sınav stresini hafifletmek için LGS provası yaptı. LGS provası öncesi 8'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde mezuniyet balosu düzenlediler. Daruşşifa Sağlık Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen LGS provasına katılan öğrenciler sınav yerinde yarım saat öncesinden hazır bulundular. Gerçeğe uygun bir şekilde arama yapılan öğrenciler sınav salonlarına giriş yaptılar. Sınav esasında sınıflarda bulunan gözetmen öğretmenler eşliğinde öğrenciler sınav kurallarını yaşayarak gördüler. Onlarca 8'inci sınıf öğrencisi kendilerini nasıl bir sınav beklediği hakkında hem farkındalık kazandılar hem de sınav kaygılarını üzerlerinden attılar. 
 

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