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Çözüm hazır!

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) elde ettikleri başarılar ile yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını söyledi. 

Çözüm hazır!

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) elde ettikleri başarılar ile yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını söyledi. 

09 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
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Çözüm hazır!

Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, Çözüm Anadolu ve Fen Lisesi'nde basın toplantısı düzenledi. Kolej olarak 2017-2018 eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyleyen Yılmaz, Yozgat ve çevre illerde eğitim alanında olumlu hava oluşturduklarını vurguladı. 
    Yılmaz,"Çok kuvvetli bir kadro ile çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 100 öğretmenle çalışıyoruz. Okulumuzdaki yardımcı personel arkadaşlarımızın emekleriyle güzel işler yapıyoruz. Ayrıca okulumuza bir spor salonu kazandırarak kampuslaşmamızı tamamlayacağız" dedi.
    Eğitim alanında başarılarını her geçen yıl katladıklarını belirten 
Yılmaz,"Öğretmen ve idarecilerimizle birlikte her geçen yıl bilgilerimizi ve deneyimlerimizi artırıyoruz. Bu da öğrencilerimizin başarısına olumlu yönde yansıyor. Çözüm Koleji ilk yıl başladığı 230 öğrenci sayısı ile beraber şu gün yaklaşık 700 öğrenciye ulaştı. Bu da bizim her yıl üzerine koyduğumuzu ve başarımızı gösteriyor" şeklinde konuştu.
    TEOG ve LYS önemli başarılar elde ettiklerini de dile getiren Yılmaz,"TEOG'ta Türkiye birincileri çıkardık. Yaklaşık olarak 52 öğrenci içerisinde 16 öğrencimiz fen liselerini geriye kalanları da Anadolu liselerini kazandı. 
    LYS 'de de 25 öğrencimizden 23'ü hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği gibi çok güzel iş imkanı bulacakları alanlara yerleştiler" diye konuştu.
    Basın toplantısının ardından kolej basın mensuplarına gezdirildi.


 

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