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Çözüm bilgilendirdi

YOZGAT Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen basın toplantısında okul müdürü Yusuf Avan, okulun faaliyetleri ve başarıları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Çözüm bilgilendirdi

YOZGAT Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen basın toplantısında okul müdürü Yusuf Avan, okulun faaliyetleri ve başarıları hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 03:55
Çözüm bilgilendirdi

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan, okul olarak geçen sene elde ettikleri başarının bir tesadüf olmadığını bu seneki üniversitesi sınavlarında kanıtladıklarını söyledi. Geçen yıl da onlarca öğrencilerinin tıp, hukuk, mühendislik fakültelerine gönderdiklerini hatırlatan Avan, ‘’Bu yılda yine aynı başarıyı göstererek birçok öğrencimiz bu alanları kazandı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu bilgilere göre Yozgat’ta üniversite kazandıran ilk 3 okul arasında yer almaktayız. Bu da bize büyük bir gurur vermektedir. Yine dil sınavında Yozgat birincisi okulumuz öğrencisidir. Bize bu gururu yaşatmıştır. Akademik başarı olarak Yozgat’ın en başarılı okullarından bir tanesi durumdayız” dedi. Okulun sportif başarıları hakkında da bilgiler veren Avan her yıl düzenlenen liseler arası müsabakalarda Futsalda Yozgat şampiyonu olup gurup müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizdi. Basketbolda geçen sene olduğu gibi yine Yozgat şampiyonu olduklarını hatırlatar Avan, ‘’Bu yıl şehrimizi yine biz temsil edeceğiz. Yüzmede kurbağalama ve sırt üstü stilde 50 ve 100 metrede yine Yozgat birincisi ve ikincileri okulumuz öğrencileridir. Sportif alanda da gerçekten Yozgat’ın en başarılı okullarından birisiyiz” diye konuştu. Türkiye geneli düzenlenen Future Problem Solving yarışmasında, Türkiye birincisinin okullarından çıktığına vurgu yapan Avan, “Future Problem Solving, bu yarışma tüm dünyada düzenlenmekte. İlk önce Türkiye genelinde tüm prestijli okulların katıldığı bir yarışma. Yüzlerce okulun katıldığı bu yarışmada bizim öğrencimiz Türkiye birincisi oldu. İnşallah Haziran ayında Amerika’da yapılacak olan yaklaşık 3 bin öğrencinin ve yüzlerce ülkenin katılacağı yarışmada öğrencimiz, bayrağımızı dalgalandıracak, ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu temsil edecek. İnşallah orada da öğrencimizden güzel başarılar beklemekteyiz. Okulumuzun doluluk oranı yüzde 91 oranında. İnşallah seneye bunu yüzde 100’e tamamlayıp kayıtlarımızı erkenden kapatmayı düşünüyoruz. Çözüm Anadolu Fen Lisesi olarak gelecek yıllarda sınavla öğrenci alacağız. Zaten Fen lisemize sınavla öğrenci alıyoruz. Anadolu lisemize de belli bir puan ve baraj koyarak sınavla öğrenci almayı düşünüyoruz. Yozgat halkı da bu başarıları takdir ediyor ve çocuklarını buraya gönderiyorlar” şeklinde konuştu.

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Çözüm Bilgilendirdi
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