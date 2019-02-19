Çözüm başarılarını anlattı

Yozgat Çözüm Koleji Müdürü Yusuf Avan yaptığı konuşmada, Yozgat Çözüm Koleji’nin eğitim felsefesi olan bir okul olduğunu söyledi. 5 yıl önce eğitim yolculuğuna başladıklarını ve şuanda çok başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Avan, ‘’Çözüm Kolejimizin başarılı olmasındaki en büyük etken AYSER diye bir model uygulamış olmamız. Bu AYSER yaklaşık 10 tane Profesörün bir araya gelerek hazırlamış olduğu bir eğitim sistemi. AYSER’in açılımı Akademik Başarı, Yabancı dil eğitimi, Sportif ve sosyal faaliyetler, Erdemler eğitimi ve Rehberlik anlamına geliyor. Bizde Yozgat’ta 5 yıldır bu AYSER Eğitim modelini kullanıyoruz. Eğitim anlamında da Yozgat’ta zirveye çıkmış durumdayız. Eğitimin yanı sıra okulumuzda çeşitli aktiviteler ve sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. Fakat 11’inci sınıfa gelindiğinde sosyal faaliyetleri ve etkinlikleri minimize ediyoruz ve tamamen Üniversitesi sınavına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sene yapılan üniversite sınavında Türkiye 41’incisi Yozgat birincisi okulumuzun öğrencisidir. Sadece bireysel değil kitlesel anlamda da büyük başarılarımız var. Öğrencilerimiz bir çoğu çeşitli üniversitelere yerleşmişlerdir, bu anlamda da Yozgat’ın en başarılı okullarından bir tanesiyiz’’ dedi.

SOSYAL VE SPORTİF BAŞARILARIMIZ ÖNEMLİ

Yozgat Çözüm Koleji olarak sosyal ve sportif başarılara önem verdiklerinin altını çizen Avan, ‘’Bizler öğretmenler olarak sene başında bira araya geliyoruz ve yıl içerisinde yapacağımız sosyal ve sportif faaliyetleri planlıyoruz. Bu sene Liseler arası okul müsabakalarında 7 branşta turnuvalara katıldık. Katıldığımız 7 branşın tamamında da final oynadık ve 6’ısında şampiyon olduk. Basketbolda hem kız hem de erkek takımı ile mücadele ettik. Erkek takımımız il birinci, kız takımımız ise ilk ikinci oldu. Masa tenisinde kızlarımız, satrançta erkeklerimiz, tekvandoda erkeklerimiz, yüzmede hem erkeklerimiz hem de kızlarımız, Futsalda ise erkeklerimiz ilk birincisi oldu’’ diye konuştu.

