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Covit-19 Tedbirleri denetlendi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki eğitim kurumlarında Covit-19 vürisü ile mücadele kapsamında alınan önlemleri yakın takibe aldı.

20 Ekim 2020 Salı 00:05
Covit-19 Tedbirleri denetlendi

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yolda, kurum ziyaretleri kapsamında Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Yoldaş’a Şube Müdürü Agah Ayhan eşlik etti. Yoldaş, kurumda pandemi sebebiyle alınan önlemler yerinde incelendi. Ayrıca kurum idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve yardımcı personelimiz ile sohbet eden Yoldaş, kurumda yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Yoldaş, gerçekleştirilen ziyarette kurum idarecileri, öğretmenler ve yardımcı personele teşekkür etti, başarılar diledi. 

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Covit-19 Tedbirleri Denetlendi
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