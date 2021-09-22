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Covid19 Denetimi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli ilkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:21
Covid19 Denetimi

Okulda ve çevresinde salgın şartları ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceleyen Yazıcı, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. Öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve önerileri dinleyen Yazıcı, rehberlik faaliyetlerinin okullarda yoğun bir şekilde yürütülmesinin öğrenci ve veliler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti, emek ve gayretlerinden dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışmalarına teşekkür etti. •Özlem Yazarel•

Anahtar Kelimeler:
Covid19 DenetimiYozgatYusufYazıcı
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