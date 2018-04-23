Coşkulu kutlama

AYÇ Okulları Yozgat Kampüsü ile Sakarya İlkokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri renkli görüntüler sahne oldu. Yozgat Sakarya İlkokulu son sınıf öğrencileri, öğretmenleri Devlet Çukurluoğlu’nun hazırladığı ‘Yedi Karanfilden Bir Güle’ adlı şiir dinletisiyle, adeta usta şairleri kıskandırdı. Hümanur Verda Yurtlu, ‘Seccadem Kumlarda’ Elif Kunduz, ‘Yağmur’ adlı şiiri seslendirdi. Ömer Faruk ve Belinay Erkoç kardeşlerin okuduğu şiirler ise, hem okuyanı hem de dinleyenleri etkiledi. AYÇ Okulları Yozgat Kampüsü adıyla eğitim-öğretimini sürdüren okul öğrencilerinin 23 Nisan kutlama programı da renkli görüntülere sahne oldu. Minik öğrenciler, hazırladıkları programı sahneleyip, velileriyle hoş vakitler geçirdi.