Çörekotu yüz güldürdü

Çekerek ilçesinde Kaymakamlığın himayelerinde Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı ekilen çörekotu mahsulü Kaymakam Evren Çakır tarafından yerinde incelendi. Kaymakam Çakır’a Daire Amirleri ve İl Genel Meclis Üyeleri eşlik etti. Doğanoğlu Köyünde ekilen çörekotu mahsulündeki gelişme yüz güldürdü. Yapılan incelemelerin ardından, yerli çeşit olan Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirilen çameli çeşidinin daha dayanıklı olduğu, İlçede ekime en uygun çameli çörekotu çeşidinin olduğu kaydedildi.