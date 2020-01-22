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Çok özel toplantı

YOZGAT il genelinde faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon Merkezlerinin Müdürleri, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında toplandı.

Çok özel toplantı

YOZGAT il genelinde faaliyet gösteren Özel Rehabilitasyon Merkezlerinin Müdürleri, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında toplandı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:33
Çok özel toplantı

 Özel Rehabilitasyon Merkezlerinin iş ve işlemleri ile buralarda verilen eğitimlerin niteliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, Şube Müdürleri Öner Tikilo ve Mücahit Kılınç ile Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri, rehabilitasyon Merkezi Müdürleri hazır bulundu. Rehabilitasyon merkezi müdürlerinin görüş ve önerileri alındı, kendilerine tanılama, raporlama ve diğer işlemlerle ilgili bilgiler verildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her kademe ve türde verilen eğitimin daha nitelikli, verimli hale gelmesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. 

Son Güncelleme: 21.01.2020 17:38
Anahtar Kelimeler:
Çok özel Toplantı
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