ÇOK KATLI KEDi EVi

YOZGAT’ta öğrenciler, öğretmenlerin ve velilerin de desteğini alarak 4 katlı, 12 odalı kedi evi yaparak, okul bahçesine konuşlandırdı. Yozgat Valiliği tarafından desteklenen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi (ESER) kapsamında, ‘Sevimli dostlarımız için biz de varız’ alt projesi uygulamaya konuldu. Proje kapsamında, okullarda sokak hayvanlarının barınma, yiyecek, içecek teminlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılması istendi. Yozgat TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu/Ortaokulu yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri ortak bir çalışmaya imza atarak, 4 katlı, 12 odalı kedi evi yaptı. Öğrenciler, çok katlı kedi evini öğretmenlerinin de yardımı ile okul bahçesine yerleştirip, yiyecek verdi. Çok katlı kedi evinin ilk konuğu ise okul bahçesinde her gün vakit geçiren bir kedi oldu. Öğrenciler, kedilere daha konforlu barınma alanı sunabilmek amacıyla ahşaptan 4 katlı, 12 odalı ‘apartman’ inşa etmenin, kedilere toplu yaşama alanı oluşturabileceğini düşünerek, hareket ettiklerini bildirdi. •Seyfettin Sağlam•