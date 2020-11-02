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Çok güzel hareketler

KADIŞEHRİ ilçesinde ‘Çok güzel hareketler bunlar’ dedirten, eğitime yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:20
Çok güzel hareketler

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede alan taraması çalışmalarını sürdürüyor. Yavuhasan Köyü'ne giden öğretmenler, kapı kapı dolaşıp, okuma yazma bilmeyen fertleri belirleme çalışması gerçekleştirdi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, daha önce kendilerine sunulamayan imkan ve fırsatları ayaklarına getirmek için çalıştıklarını belirterek, ‘’Okuma yazma bilmeyen kalmasın diye açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmayacağız. Bu konuda tüm paydaşlarımızdan gerekli destekleri bekliyoruz’’ dedi. Aksoy, okuma yazma seferberliği doğrultusunda Elmalıütüğü, Elmalı Köyü ve Halıköy Kasabası'nda da çalışmalar yapıldığını bildirdi. Aksoy, ‘’Teyzelerimiz ve amcalarımızla sohbet ederek neden okuyamadıklarını dinledik. Daha önce kendilerine sunulamayan imkan ve fırsatları ayaklarına getireceğimizi ilettik’’ diye konuştu. Aksoy, alan taraması çalışmalarına eğitim camiasının tüm birimlerinin iştirak ettiğini de sözlerine ekledi. 

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Çok Güzel Hareketler
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