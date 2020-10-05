Çocuklarla oynadı

‘’İyi ki varsınız Sevgi Çiçekleri!’’ diyen Aksoy, ‘’Gözlerinizdeki mutluluğa bizleri de alın çocuk. Masumluğunuza, karşılıksız sevginize bizleri de katın çocuk. Hilesiz masum saf oyunlarınıza bizleri de alın çocuk’’ diye konuştu. Aksoy, Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlk/Ortaokulunu ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Okulumuzu neşelendiren sesleri ile soğuk duvarlara hayat veren sevgi çiçeklerini ziyaret ettik. Hayatın yorgunluğunu sıkıntısını onların neşesiyle gözlerindeki sevgiyle attık’’ dedi.