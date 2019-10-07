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Çocukların hayvan sevgisi

SORGUN ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Çocukların hayvan sevgisi

SORGUN ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Agahefendi İlkokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Çocukların hayvan sevgisi

Öğretmenleriyle birlikte hayvan barınağına gelen öğrenciler, harçlıklarıyla aldıkları mama ve evden getirdikleri yiyeceklerle köpekleri besledi. Bazı çocuklar ise köpek yavrularını kucağına alarak sevdi. Yozgat Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Ünal, ilçede ikisi özel, biri belediyeye ait 3 barınak ve bu barınaklarda yaklaşık 800 hayvan bulunduğunu ifade ederek, duyarlılıklarından dolayı ziyarete gelen öğrencilere teşekkür etti. Agahefendi İlkokulu öğretmenlerinden Lokman Yaşar da hayvanların korunmasına dikkati çekmek, toplumu bilinçlendirmek ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla hayvan barınağını ziyaret ettiklerini ifade etti.  Mehmet Akif Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencilerinden Rüveyda Okur ise, sokak hayvanlarına kötü davranan insanları anlamadığını, onların sevgiye ve bakıma muhtaç olduğunu söyledi. Adnan Arda Baran da, "Bizler harçlıklarımızı biriktirip, bu hayvanlara bir günlük yiyecek, mama, süt getirdik. Burada hayvanları kucağımıza aldık, sevdik" dedi.

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Çocukların Hayvan Sevgisi
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