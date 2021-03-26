Çocuklara İngilizce eğitimi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenip, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Kültürümüz Kimliğimiz’ başlıklı projesi kapsamında Portekiz’den gönüllü gençler, çocuklara İngilizce eğitim vermeye başladı. Portekizli gönüllü gençler Rita Marques ve Francisca Punto, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezinde bulunan genç ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Yozgat Sosyal Hizmetler Merkezi sorumluluğunda bulunan çocuklara yönelik ise kurs programlandı. 6 hafta devam edecek kurslar Sosyal Hizmet Merkezi kütüphanesinde 12’şer çocuktan oluşan gruplara veriliyor.