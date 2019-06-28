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Çocuklara Hediye

ÇAYIRALAN ilçesinde ‘Camilerde Buluşuyoruz’ projesi kapsamında, çocuklara ödül verildi.

Çocuklara Hediye

ÇAYIRALAN ilçesinde ‘Camilerde Buluşuyoruz’ projesi kapsamında, çocuklara ödül verildi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Çocuklara Hediye

Çocukların camii alışkanlığı kazanmasına yönelik farkındalık oluşturmak, çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla Çayıralan İlçe Eğitim Müdürlüğü, Çayıralan İlçe Müftülüğü işbirliğinde ‘Camilerde Buluşuyoruz’ projesi hayata geçirildi. Çayıralan İlçe Kültür Merkezinde gerçekleşen ödül törenine Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Müftüsü Yüksel Çelik, daire amirleri katıldı. Temel Eğitim kademesindeki 32 öğrenciye bisiklet, 11 öğrenciye forma, 47 öğrenciye futbol topu verildi. 

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